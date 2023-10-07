بالفيديو.. بوداوي يفتتح عداده التهديفي في مرمى أوكيدجا

بصم الدولي الجزائري، هشام بوداوي، اليوم السبت، على اول أهدافه في الموسم الجديد مع ناديه نيس، في مواجهة ميتز.

وبدأ بوداوي، أساسيا ضمن تشكيلة ناديه نيس، في هذه المباراة التي تجمعهم بنادي ميتز ضمن الجولة الثامنة من الليغ1

وبرز الدولي الجزائري في الدقيقة الـ14 من عمر المباراة، من خلال افتتاحه باب التسجيل، ومنحه التقدم لناديه نيس.

يذكر أن الهدف الذي سجله هشام بوداوي، اليوم السبت في مرمى مواطنه ألكسندر أوكيدجا، هو الأول له في الموسم الجاري مع ناديه نيس.