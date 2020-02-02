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 بالفيديو.. بوداوي يقود نيس للفوز على ليون

الرياضة
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 بالفيديو.. بوداوي يقود نيس للفوز على ليون
بقلم كريم.تيغرمت

قاد الدولي الجزائري هشام بوداوي، ناديه نيس الفرنسي، اليوم السبت، للفوز بالمواجهة التي جمعتهم بنادي ليون، لحساب الجولة الـ22 من الليغ1.

وشارك الثنائي الجزائري، هشام بوداوي، وآدم أوناس، آساسيين في هذه المواجهة، التي شهدت تألق خريج مدرسة بارادو.

وبرز بوداوي، في الدقيقة الـ22 من عمر هذه المواجهة، أين تحصل على ضربة جزاء، حولها زميله دولبيرغ، لهدف السبق لصالح نيس.

وعاد لاعب الخضر، للتألق من جديد في الدقيقة الـ63، أين منح تمريرة حاسمة، جاء من خلال هدف الفوز.

يذكر أن الدولي الجزائري الآخر، آدم أوناس، خرج بالبطاقة الحمراء في الدقيقة الـ53، بعد تلقيه لثاني إنذار في هذه المباراة.


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