 بالفيديو.. بوداوي يقود نيس للفوز على ليون

وشارك الثنائي الجزائري، هشام بوداوي، وآدم أوناس، آساسيين في هذه المواجهة، التي شهدت تألق خريج مدرسة بارادو.

وبرز بوداوي، في الدقيقة الـ22 من عمر هذه المواجهة، أين تحصل على ضربة جزاء، حولها زميله دولبيرغ، لهدف السبق لصالح نيس.

وعاد لاعب الخضر، للتألق من جديد في الدقيقة الـ63، أين منح تمريرة حاسمة، جاء من خلال هدف الفوز.

يذكر أن الدولي الجزائري الآخر، آدم أوناس، خرج بالبطاقة الحمراء في الدقيقة الـ53، بعد تلقيه لثاني إنذار في هذه المباراة.

🇩🇿 Brilliant control by Hicham Boudaoui, the Algerian midfielder breaks through on goal but he's brought down by Marcal who gets a straight red card! Boudaoui showing off his made in Paradou touch #TeamDZ

(via @AlgeriaFootVid)pic.twitter.com/SBgwMg8IQ8

— DZfoot English 🇩🇿 (@DZfoot_EN) February 2, 2020