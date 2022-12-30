بالفيديو.. بوداوي ينال الإشادة بتحقيقه رقم قياسي مع نيس

سجل الدولي الجزائري هشام بوداوي، رقم خرافي، مع ناديه نيس الفرنسي، ما جعله ينال اعتراف إدارة الفريق وزملائه اللاعبين.

وكشفت إدارة نيس، عن تسجيل بوداوي رقم خرافي من ناحية قدرة التحمل، بقطعه مسافة 12.8 كلم، خلال مواجهة لانس.

كما أوضحت إدارة النادي الفرنسي، بأن نجمها الجزائري، يعد أكثر لاعب ركضا في الميدان من كلا الفريقين، خلال هذه المباراة.

وأبدى زملاء هشام بوداوي، انبهارهم الكبير بقدراته البدنية، حيث اعتبر زميله باركلي، بأن بوداوي قادر على المشاركة في الماراطون.