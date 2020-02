بالفيديو.. “بوداوي” يواصل الإبداع بتمريرة حاسمة جديدة

المواجهة التي تدخل لحساب الجولة ال23 من الدوري الفرنسي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف في كل شبكة.

“بوداوي” الذي شارك أساسيا كان وراء الهدف الوحيد لنيس بعد ان قدم كرة على طبق لزميله “ميلو” في الدقيقة 50.

نجم الخضر غادر المواجهة في الدقيقة 87 تاركا مكانه لزميله “واغي” بينما غاب الثنائي “أدم أوناس” و”يوسف عطال”.

“بوداوي” بصم على هدف وقدم تمريرتين حاسمتين في آخر 4 مباريات شارك فيها مع “نيس” في الدوري الفرنسي.

🇩🇿 Hicham Boudaoui has 1 goal and 2 assists in his last 4 games for Nice in #Ligue1:

vs Toulouse ⚽️

vs Angers

vs Lyon 🅰️

vs Reims 🅰️

Still just 20 years old and playing in his first season in Europe after joining from Paradou AC in the summer 💪 pic.twitter.com/9Mco74tO2Z

— DZfoot English 🇩🇿 (@DZfoot_EN) February 5, 2020