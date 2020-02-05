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بالفيديو.. “بوداوي” يواصل الإبداع بتمريرة حاسمة جديدة

الرياضة
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بالفيديو.. “بوداوي” يواصل الإبداع بتمريرة حاسمة جديدة صورة مركبة
بقلم حواز عبد النور

بصم سهرة اليوم الأربعاء النجم الدولي الجزائري “هشام بوداوي” على تمريرة حاسمة جديدة مع فريقه “نيس” بمناسبة مواجهة ريمس.

المواجهة التي تدخل لحساب الجولة ال23 من الدوري الفرنسي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف في كل شبكة.

“بوداوي” الذي شارك أساسيا كان وراء الهدف الوحيد لنيس بعد ان قدم كرة على طبق لزميله “ميلو” في الدقيقة 50.

نجم الخضر غادر المواجهة في الدقيقة 87 تاركا مكانه لزميله “واغي” بينما غاب الثنائي “أدم أوناس” و”يوسف عطال”.

“بوداوي” بصم على هدف وقدم تمريرتين حاسمتين في آخر 4 مباريات شارك فيها مع “نيس” في الدوري الفرنسي.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=769399

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