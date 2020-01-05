بالفيديو.. بوداوي يوقع ثاني هدف له بألوان نيس

بصم الدولي الجزائري هشام بوداوي، اليوم الأحد، على ثاني هدف له هذا الموسم، رفقة ناديه نيس الفرنسي.

وجاء هدف هشام بوداوي، خلال مشاركته أساسيا في تشكيلة نادي نيس، أمام نادي فريجوست سانت رافاييل، لحساب كأس فرنسا.

وتمكن خريج مدرسة بارادو، من افتتاح باب التسجيل في هذه المواجهة في الدقيقة الـ55، عن طريق رأسية محكمة.

وبهذا رفع هشام بوداوي، رصيده من الأهداف لهذا الموسم بألوان ناديه نيس، إلى هدفين، في جميع المنافسات.