بالفيديو.. بوداوي يوقع ثاني هدف له بألوان نيس

وجاء هدف هشام بوداوي، خلال مشاركته أساسيا في تشكيلة نادي نيس، أمام نادي فريجوست سانت رافاييل، لحساب كأس فرنسا.

وتمكن خريج مدرسة بارادو، من افتتاح باب التسجيل في هذه المواجهة في الدقيقة الـ55، عن طريق رأسية محكمة.

وبهذا رفع هشام بوداوي، رصيده من الأهداف لهذا الموسم بألوان ناديه نيس، إلى هدفين، في جميع المنافسات.

🇩🇿⚽️ GOAL HICHAM BOUDAOUI ! 2 goals in 2 games for the 20-year old Algeria international

(via @AlgeriaFootVid) pic.twitter.com/3RY9Jz4DJ5

— DZfoot English 🇩🇿 (@DZfoot_EN) January 5, 2020