بالفيديو.. بوداوي يُصاب ودولور هداف ضد فريقه السابق

عاد سهرة اليوم الأربعاء النجم الدولي الجزائري، أندي دولور، للتألق من جديد مع فريقه نيس.

وذلك بمناسبة مواجهة الضيف مونبوليي في الجولة الـ18 من الدوري الفرنسي التي انتهت بسداسية لهدف وحيد.

وسجل المهاجم الجزائري الهدف الرابع لناديه في موقعة، أليانز ريفييرا بتسديدة زاحفة بالرجل اليسرى.

وفي نفس اللقاء غادر متوسط ميدان نيس والمنتخب الوطني، هشام بوداوي، اللقاء في الدقيقة الـ43 متأثرا بالاصابة.