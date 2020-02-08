بالفيديو.. “بوداوي” يُطرد بالبطاقة الحمراء ضد نيم

طُرد سهرة اليوم السبت النجم الدولي الجزائري “هشام بوداوي” بالبطاقة الحمراء في مواجهة فريقه نيس ضد الضيف “أولمبيك نيم”.

المواجهة التي تدخل لحساب الجولة ال24 من الدوري الفرنسي شهدت مُشاركة ابن ولاية بشار أساسيا مثلما جرت عليه العادة مؤخرا.

“بوداوي” تعرض لطرد مُباشر في الدقيقة 48 بعد تدخل قوي على لاعب الضيوف ماجعل أشبال المدرب “باتريك فييرا” يُكملون المباراة ب10 لاعبين.

خروج لاعب “الباك” السابق أثر على فريقه الذي تلقى الهدفين الثاني والثالث لينهزم بثلاثية لهدف على ملعبه “أليانز ريفييرا”.