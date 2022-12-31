بالفيديو..بودبوز ممرّرا حاسما و يصنع الحدث بفنياته العالية

قدّم الدولي الجزائري رياض بودبوز مباراة جيّدة على طول الخط رفقة ناديه الأهلي السعودي أمام الساحل في دوري الدرجة الاولى السعودي.

و انتهت المباراة بتسجيل هدفين في كل شبكة. كما شهدت تقديم بودبوز تمريرة حاسمة لناديه إلى جانب قيامه بمراوغات فنية عالية على طريقته الخاصة.

ورغم التعادل وأداء بودبوز الجيّد، إلى أن أنصار الأهلي حسب الإعلام السعودي طالبوا بإقالة المدرب موسيماني.

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