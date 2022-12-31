بالفيديو..بودبوز ممرّرا حاسما و يصنع الحدث بفنياته العالية
بقلم عزيز طالبي
قدّم الدولي الجزائري رياض بودبوز مباراة جيّدة على طول الخط رفقة ناديه الأهلي السعودي أمام الساحل في دوري الدرجة الاولى السعودي.
و انتهت المباراة بتسجيل هدفين في كل شبكة. كما شهدت تقديم بودبوز تمريرة حاسمة لناديه إلى جانب قيامه بمراوغات فنية عالية على طريقته الخاصة.
ورغم التعادل وأداء بودبوز الجيّد، إلى أن أنصار الأهلي حسب الإعلام السعودي طالبوا بإقالة المدرب موسيماني.
لحظة مرور رياض بودبوز وفرصة خطيرة للنادي الأهلي 😱🔥#الاهلي #الاهلي_الساحل pic.twitter.com/XPEtjTm9ZS
— مدونة الأهلي (@alahlis_) December 31, 2022
رياض بودبوز. 💎💚 pic.twitter.com/IOPii0Geha
— شبكة الأهلي (@AFC4NET) December 31, 2022
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