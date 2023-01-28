بالفيديو.. بودبوز هداف ويقود الأهلي السعودي لفوز جديد

ساهم الدولي الجزائري الأسبق رياض بودبوز، اليوم السبت، في تحقيق ناديه الأهلي السعودي، لفوز جديد على حساب القيصومة.

وشارك بودبوزد، كعاديته أساسيا، ضمن تشكيلة ناديه الأاهلي السعودي، في هذه المواجهة التي جمعتهم بالصومة ضمن الدوري المحلي.

كما برز صاحب اليسرى السحرية، في الدقيقة الـ17، أين تمكن من افتتاح باب التسجيل للأهلي بطريقة رائعة.

وانتهت هذه المواجهة بفوز رياض بودبوز، وناديه الأهلي السعودي، بنتيجة هدفين نظيفين، على حساب الصومة.