بالفيديو.. بودبوز: “هذه نصيحتي لفقير للنجاح في بيتيس”

قدم الدولي الجزائري رياض بودبوز، نصيحة لنبيل فقير، يرى أنها قد تساعده في النجاح مع ناديه الجديد ريال بيتيس الإسباني.

وقال رياض بودبوز، في تصريحات لقناة “كنال+” الفرنسية: “يجب على فقير، أن لا يقول أبدا أنه لا يحب الأخضر”.

وأضاف: “هو يملك إمكانيات كبيرة، والكل يدرك ذلك، عليه أن يلعب بأسلوبه الخاص الذي عودنا عليه دائما”.

وتابع بودبوز: “أتوقع نجاح فقير مع ريال بيتيس، الذي يطبيق كرة جيدة، وأسلوب بيتيس، يتناسب مع طريقة لعب نبيل، الذي بإمكانه تقديم الإضافة للفريق”.

يذكر أن نبيل فقير، انضم خلال الميركاتو الصيفي الجاري، لنادي ريال بيتيس الإسباني، قادما إليه من نادي ليون الفرنسي.