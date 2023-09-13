بالفيديو.. بودبوز وبلقبلة يباشران تدريبتهما مع نادي أحد

اندمج الثنائي الدولي الجزائري، رياض بودبوز، وهاريس بلقبلة، في التدريبات الجماعية لناديهما الجديد، أحد السعودي.

ونشرت إدارة نادي أحد، عبر الحساب الرسمي للفريق على “تويتر”، مقطع فيديو، أظهرت من خلاله مشاركة الثنائي بودبوز، وبلقبلة، في تدريبات الفريق.

ويأتي هذا بعد أن قام مسؤولي فريق أحد، الإعلان أمس الثلاثاء، رسميا، عن ضم خدمات الثنائي الدولي الجزائري.