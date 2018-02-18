بالفيديو.. بودبوز وماندي يصنعان أجواء رائعة قبل مواجهة الملكي !

صنع كل من بودبوز وماندي لاعبا ريال بيتيس الحدث في تدريبات فريقهم تحضيرا لمواجهة “ريال مدريد” سهرة اليوم لحساب الجولة الـ24 من منافسة الليغا.

حيث نشر حساب نادي ريال بيتيس على التويتر فيديو خاص بغرف خفظ ملاعب الفريق في التدريبات قبل مواجهة الملكي.

وذكر حساب “بيتيس”: “سيداتي سداتي، معكم “مانوليتو”.. لقد ضحكنا كثيرا ! “.