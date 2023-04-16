بالفيديو.. بودبوز يبصم على ثنائية إلى جانب تمريرة سحرية في السعودية
بصم الدولي الجزائري رياض بودبوز على ثنائية لصالح فريقه الأهلي السعودي أمام نادي الفيصلي في القمة المثيرة من دوري يلو السعودي .
وسجلّ رياض بودوز هدفين في الدقيقتين 44 و82 من عمر المباراة المثيرة جدا.
كما كان خريج مدرسة سوشو الفرنسي، صاحب تمريرة سحرية بالعقب التي جاءت على اثرها ضربة جزاء التي نفذّها بدوره وسجّلها.
وقدّم بودبوز مباراة جيّدة على طول الخط، حيث كان الأفضل من جانب فريقه الأهلي، كما عانى كثيرا من فشل زملائه المهاجمين في التهديف بسبب غياب التركيز.
هدف رياض بودبوز الثاني. pic.twitter.com/C7farcmmDH
— شبكة الأهلي (@AFC4NET) April 15, 2023
⚽️ هدف الأهلي الأول سجله اللاعب رياض بودبوز
#الأهلي 1#الفيصلي 0#الأهلي_الفيصلي | #دوري_يلو
#الرياضية_السعودية pic.twitter.com/akH4M4Twxq
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) April 15, 2023
أحد يعلم رياض بودبوز إنه لايجوز العزف في رمضان 🎼🎼pic.twitter.com/TQhdJJPcyZ
— توليين (@nvwci) April 15, 2023