بالفيديو.. بودبوز يبهر الجميع في تدريبات سان تيتيان

أبهر الدولي الجزائري رياض بودبوز، الجميع في ناديه الجديد سان تيتيان، مؤكدا أنه لازال يتمتع بفنياته العالية، المعروف بها في فرنسا.

ونشر نادي سان تيتيان، عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، مقطع فيديو، أظهر فيه رياض بودبوز، خلال التدريبا الأخيرة للفريق.

وقام صاحب اليسرى السحرية، بتنفيذ مخالفة مباشرة خلال هذه التدريبات، وضغها في الشباك على طريقة الكبار.

يذكر أن رياض بودبوز، انضم خلال الميركاتو الصيفي الجاري، لنادي سان تيتيان الفرنسي، قادما إليه من نادي ريال بيتيس الإسباني.