بالفيديو.. بودبوز يتألق بهدف وتمريرة حاسمة مع سانت إيتيان

قاد الدولي الجزائري، رياض بودبوز، سانت إيتيان لتأهل مستحق في كأس فرنسا، أمام جورا سود “القسم الرابع”، بأربعة أهداف لواحد.

وتمكن صاحب القدم اليسرى السحرية، من تسجيل هدف جميل بمخالفة مباشرة، إضافة لتقديمه تمريرة حاسمة جميلة، مؤكدا فورمته العالية.

ويستهدف بودبوز، العودة بقوة في الشطر الثاني من الموسم الجاري، بعد إسترجاعه لمكانته الأساسية، الذي يصارع لضمان البقاء في الليغ1.

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وأختير الدولي الجزائري رياض بودبوز، كأفضل لاعب في شهر ديسمبر، ضمن تشكيلة ناديه سانت اتيان الفرنسي. وأعلن نادي سان تيتيان، عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، عن تتويج بودبوز، بجائزة لاعب الشهر، بتصويت الأنصار.

كما كشفت إدارة النادي الفرنسي، عن نيل صاحب القدم اليسرى نسبة تصويت بلغت 34.8%، متفوقا على زميله التونسي وهبي خزري.

ويأتي هذا الاعتراف الذي حظي به رياض بودبوز، نظير المردود الكبير الذي يقدمه هذا الموسم بألوان سانت اتيان.

كما كشف الدولي الجزائري السابق، لاعب سان تيتيان، عزمه على مواصلة اللعب لسنوات أخرى، كما تحدث عن مستقبله الكروي.

وصرح اللاعب، لصحيفة “ليكيب” الفرنسية: “في الحقيقة لا أفكر حاليا، في اعتزال اللعب، إلى غاية تأكدي من عدم قدرتي على الجري فوق الملعب”.

كما أضاف صاحب السيرى السحرية: “بعدها أسعى للانتقال إلى مجال التدريب، لأتمكن دائما من اللعب خلال الحصص التدريبية”

يذكر أن اللاعب (31 عاما)، نال جائزة أفضل لاعب في تشكيلة فريقه، خلال المواجهة الأخيرة التي جمعتهم بنادي تروا.