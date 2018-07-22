بالفيديو.. بودبوز يتألق ويسجل في مرمى مونشنغلادباخ

تألق الدولي الجزائري، رياض بودبوز، اليوم الأحد، في المباراة التي جمعت فريقه ريال بيتيس، أمام نادي بوريسيا مونشنغلادباخ.

وشارك بودبوز أساسيا في هذه المباراة، أين قدم مردودا جيدا، من خلال مساهمته في بناء العديد من الهجمات التي قام بها فريقه.

وقبل نهاية الشوط الأول من المباراة، برز لاعب الخضر، من خلال تسجيله الهدف الثاني لريال بيتيس، في الدقيقة 38، معدلا بذلك النتيجة.

في المقابل شارك الدولي الجزائري الآخر، عيسى ماندي، في هذه المباراة إلى جانب بودبوز، إلا أنه لم يظهر بمستواه المعهود.

وانتهت هذه المواجهة التي جمعت الفريقين، بفوز بوريسيا مونشنغلادباخ، على ريال بيتيس، بنتيجة 3-2.