بالفيديو.. بودبوز يتعرّض إلى إعتداء خطير وغريب في الدوري السعودي

تعرّض الدولي الجزائري رياض بودبوز إلى إعتداء خشن وعنيف في مباراة فريقه الأهلي أمام الرياض. في دوري يلو الدرجة الأولى السعودي.

خاصة في الفيديو الذي انتشر بقوة في السعودية عندما تهجّم عليه لاعب الرياض دييغو ميراندا، وسط فرحته الكبيرة بالخطوة.

وانتهت المباراة بخسارة رياض بودبوز ورفقائه بهدفين دون رد، إلى جانب خسارة فريقه لخدمات نجمه الأول الجزائري الذي أصيب و استبدل في الشوط الثاني.

وكان بودبوز قد عاد بعد غياب عن المباراتين الأخيرتين للإصابة لكن تعرّض مجدّدا إلى إصابة أخرى في العضلة الخلفية.

ولم يتجرعّ بودبوز الاعتداءات بالجملة، أين تنقل مباشرة عند نهاية المباراة الى لاعب الرياض لويز موراليا الذي اشتك معه.