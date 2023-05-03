بالفيديو.. بودبوز يحيي أمال الأهلي السعودي للعودة إلى حظيرة الكبار
بقلم عزيز طالبي
قاد الدولي الجزائري رياض بودبوز لتحقيق فوز مثير أمام نادي هجر بثنائية مقابل هدف في دوي يلو السعودي.
وسجّل رياض بودبوز هدفه الشخصي في الدقيقة 97 من عمر المباراة عن طريق ضربة جزاء. ليمنح فريقه أمال كبيرة جدا في العودة إلى دوري روشن السعودي.
كما أشاد الإعلام السعودي بدور مهاجم الخضر السابق في قيادة فريقه الأهلي للعودة إلى الأضواء.
الهدف الثاني .. رياض بودبوز 9🤩
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— النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) May 3, 2023
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