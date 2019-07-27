بالفيديو.. بودبوز يرتدي قميص الخضر أثناء تقديمه في سان تيتيان

الرياضة
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بالفيديو.. بودبوز يرتدي قميص الخضر أثناء تقديمه في سان تيتيان
بقلم كريم.تيغرمت

ظهر الدولي الجزائري، رياض بودبوز، بقميص المنتخب الوطني الجزائري، قبل تقديمه من إدارة ناديه الجديد سان تيتيان الفرنسي، بقميص الفريق.

ونشر نادي سان تيتيان، مقطع فيديو، عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، يظهر فيه رياض بودبوز بقميص المنتخب الوطني، قبل ارتدائه قميص سان تيتيان.

واستعمل قميص الخضر، خلال تقديم بودبوز، بقميص ناديه الجديد، بالنظر لوجه الشبه بين القميصين، اللذين يحملان نفس اللون “الأخضر”.

وحسب ما ظهر في ذات الفيديو، فإن رياض بودبوز، سيحمل الموسم المقبل الرقم (7)، رفقة ناديه الجديد سان تيتيان الفرنسي.


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