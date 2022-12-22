بالفيديو.. بودبوز يرد على إشاعات رحيله عن الأهلي السعودي

ردّ الدولي الجزائري رياض بودبوز على إشاعات رحيله عن الأهلي السعودي في الميركاتو بسبب خلافاته مع المدرب موسيماني.

كما تطرّق رياض بودبوز في تصريح قناة “الرياضية” السعودية لإمكانية البقاء بقوله :”ان شاء الله”.

وأضاف “أنا اعمل من اجل تقديم يد المساعدة لفريقي، وأسعى للتألق من اجل تقديم الإضافة المرجوة مني،أعمل بشكل جدي يوميا مع كل المجموعة. حتى امنح خبرتي للفريق”.

وأضاف عن علاقته مع المدرب موسيماني “اشتغلنا بشكل ممتاز، وهو يعرف ما يفعله. جميعنا نحاول أن ننجح و نقتطف ثمار نجاح عملنا”.

كما ختم خريج مدرسة سوشو عن مواجهة الهجر الذي سجّل فيها هدفه الشخصي”لعبنا أمام خصم جيّد و شاهدنا ذلك عبر تقنية الفيديو. المنافس يملك لاعبين جيدين و مدربهم جيد، اشكره على كل حال ما قاله في نفسي”.

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