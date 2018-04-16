بالفيديو.. بودبوز يرقص على أنغام “عبد القادر يا بوعلام”

ظهر الدولي الجزائري، رياض بودبوز، لاعب نادي ريال بيتيس الإسباني، وهو يرقص على أنغام الأغنية الجزائرية “عبد القادر يا بوعلام”.

وظهر رياض بودبوز، خلال هذا الفيديو، الذي تم تداوله عبر موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”، وهو يرقص أمام زملائه من لاعبي ريال بيتيس.

وشهد هذا المقطع المصور، تجاوبا كبيرا من عشاق لاعب الخضر، وأنصار نادي ريال بيتيس الإسباني، والذي أظهر من خلاله بودبوز موهبته، بعيدا عن المستطيل الأخضر.