بالفيديو…بودبوز يسجل هدفا رائعا في كأس الملك

سجل الدولي الجزائري رياض بودبوز هدفا رائعا لفريقه “ريال بيتيس ” أمام فريق “قادش” في الدور الـ 32 من كأس ملك إسبانيا

وكان فريق بيتيس متأخرا في النتيجة منذ الدقيقة الـ 03 عن طريق اللاعب دافيد بارال، ليعدل رياض النتيجة في الدقيقة الثامنة عن طريق مخالفة مباشرة.

إلا أن فرحة “بودبوز” لم تم طويلا حيث تمكن فريق “قادش” من إضافة الهدف الثاني في الدقيقة الـ 18 عن طريق اللاعب دانيال روميرا.

وعدل النتيجة لصالح بيتيس اللاعب السابق لفريق برشلونة “كريستيان تيو” في الدقيقة الـ24.

وأضاف الزوار (قادش) الهدف الثالث في الدقيقة الـ24 عن طريق آيتور غارسيا، في المباراة التي لا تزال أطوارها مستمرة بملعب”بينيتو فيامارين”

وكان فريق ريال بيتيس قد فاز في لقاء الذهاب أمام فريق قادش بنتيجة 3-2 خارج الديار