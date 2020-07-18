بالفيديو.. بودبوز يعدل النتيجة لسان تيتيان في وديته أمام أندرلخت

الرياضة
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بالفيديو.. بودبوز يعدل النتيجة لسان تيتيان في وديته أمام أندرلخت
بقلم كريم.تيغرمت

يواصل الدولي الجزائري رياض بودبوز، تحضيراته الصيفية، رفقة ناديه سان تيتيان الفرنسي، أين تألق في مباراتهم الودية اليوم السبت أمام نادي أندرلخت.

ودخل رياض بودبوز، أساسيا في هذه المباراة، التي افتتح فيها نادي أندرلخت باب التهديف، في الدقيقة الـ18 من المباراة، عن طريق ضربة جزاء.

وبرز الجزائري صاحب اليسرى السحرية، في الدقيقية الـ45 من الشوط الأول أين تحصل بعد مجهود فردي على ضربة جزاء، عدل بها النتيجة لسان تيتيان.


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