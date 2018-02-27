بالفيديو.. بودبوز يلفت الأنظار في تدريبات بيتيس ب”شطحة” خاصة

الرياضة
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بالفيديو.. بودبوز يلفت الأنظار في تدريبات بيتيس ب”شطحة” خاصة بودبوز
بقلم عبد النور.حواز

صنع النجم الدولي الجزائري “رياض بودبوز” الحدث في تدريبات فريقه “ريال بيتيس” الإسباني بعد أداءه لرقصة خاصة اليوم الثلاثاء.

وقام الحساب الرسمي للنادي الأندلسي على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” بنشر مقطع فيديو من الحصة الإسترخائية التي أجراها زملاء ماندي اليوم.

وقبل نهاية الحصة التي جرت داخل القاعة أجبر المُحضر البدني للنادي الأخضر اللاعبين على أداء رقصة خاصة يُقلدها الجميع.

ليقوم بودبوز بصنع الحدث بفضل رقصته الخاصة التي قلدها جميع اللاعبين وسط إبتسامة المُدرب “كيكي سيتيان”.

هذا في حين أظهر الفيديو جدية ماندي الكبيرة، وهو الذي لم يُشارك زملائه في هذا التمرين الخاص.

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