بالفيديو.. بودبوز يُسجل هدف عالمي ويرد على “ماجر” بطريقته الخاصة

سجل النجم الجزائري رياض بودبوز هدف رائع في لقاء فريقه ريال بيتيس ضد الضيف إسبانيول سهرة اليوم السبت.

لحساب الأسبوع ال29 من دوري الدرجة الأولى الإسباني والذي جرى على ملعب “بينيتو فيلا مارين” بإقليم الأندلس.

وفاز فيه الأندلسيين بثلاثية كاملة دون رد عل أبناء إقليم كاتلونيا.

وجاء هدف بودبوز الذي شارك أساسيا في الدقيقة ال56 بطريقة غاية في الروعة.

بعد أن بصم على تمريرة حاسمة في الهدف الأول الذي سجله زميله “فيربو” في الدقيقة ال34.

وبهذا يكون متوسط ميدان الخضر قد رد بطريقته الخاصة على إبعاده من طرف الناخب الوطني رابح ماجر.

هذا وشارك الدولي الجزائري الأخر عيسى ماندي أساسيا في تشكيلة بيتيس كما جرت عليه العادة.