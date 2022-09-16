بالفيديو.. بودبوز يُقدم أول تمريرة حاسمة في السعودية

بصم سهرة اليوم الجمعة اللاعب الدولي الجزائري، رياض بودبوز، على أول تمريرة حاسمة مع فريقه الجديد.

وذلك بمناسبة اللقاء الذي جمع فريقه أهلي جدة بالضيف أحد في دوري الدرجة الأولى السعودي.

وكان بودبوز وراء الهدف الثالث لأهلي جدة بعد أن نفذ مخالفة رائعة وضعها زميله في الشباك عند حلول الدقيقة الـ75.