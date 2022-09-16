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الرياضة

بالفيديو.. بودبوز يُقدم أول تمريرة حاسمة في السعودية

بقلم حواز عبد النور
بالفيديو.. بودبوز يُقدم أول تمريرة حاسمة في السعودية
بودبوز
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بصم سهرة اليوم الجمعة اللاعب الدولي الجزائري، رياض بودبوز، على أول تمريرة حاسمة مع فريقه الجديد.

وذلك بمناسبة اللقاء الذي جمع فريقه أهلي جدة بالضيف أحد في دوري الدرجة الأولى السعودي.

وكان بودبوز وراء الهدف الثالث لأهلي جدة بعد أن نفذ مخالفة رائعة وضعها زميله في الشباك عند حلول الدقيقة الـ75.

رابط دائم : https://nhar.tv/h9nQT
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