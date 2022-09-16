بالفيديو.. بودبوز يُقدم أول تمريرة حاسمة في السعودية
بقلم حواز عبد النور
بصم سهرة اليوم الجمعة اللاعب الدولي الجزائري، رياض بودبوز، على أول تمريرة حاسمة مع فريقه الجديد.
وذلك بمناسبة اللقاء الذي جمع فريقه أهلي جدة بالضيف أحد في دوري الدرجة الأولى السعودي.
وكان بودبوز وراء الهدف الثالث لأهلي جدة بعد أن نفذ مخالفة رائعة وضعها زميله في الشباك عند حلول الدقيقة الـ75.
🇩🇿🎯 ASSIST Ryad Boudebouz ! The Algerian with the pin point accuracy on his debut for Al Ahli in the Saudi First Division to give his side the 3-0 lead #TeamDZ pic.twitter.com/EoHy1DhA9t
— DZfoot English 🇩🇿⚽️ (@DZfoot_EN) September 16, 2022
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