بالفيديو.. بودبوز يُهين مدربه !

قدّم رياض بودبوز أحد لوحاته الفنية في المباراة التطبيقية التي جرت أمس في تدريبات ريال بيتيس بمشاركة مدرّب الفريق “كيكي”.

وفي أحد اللقطات تلاعب بودبوز بمدربه و مرّر الكرة بين قدمه في لقطة تم تداولها عبر مختلف مواقع التواصل الإجتماعي وحتى الصحف العالمية مثل “ماركا“.

وقد نشر حساب بيتيس هذه اللقطة عبر التويتر وعلّقوا عليها: “لا تتفاجؤوا اذا لم يشارك بودبوز في بقية الموسم، لا يتم فعل ذلك بالمدرب”.