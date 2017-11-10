بالفيديو.. بودبوز يُهين مدربه !

الرياضة
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بالفيديو.. بودبوز يُهين مدربه !
بقلم أمير بهلول

قدّم رياض بودبوز أحد لوحاته الفنية في المباراة التطبيقية التي جرت أمس في تدريبات ريال بيتيس بمشاركة مدرّب الفريق “كيكي”.

وفي أحد اللقطات تلاعب بودبوز بمدربه و مرّر الكرة بين قدمه في لقطة تم تداولها عبر مختلف مواقع التواصل الإجتماعي وحتى الصحف العالمية مثل “ماركا“.

وقد نشر حساب بيتيس هذه اللقطة عبر التويتر وعلّقوا عليها: “لا تتفاجؤوا اذا لم يشارك بودبوز في بقية الموسم، لا يتم فعل ذلك بالمدرب”.

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