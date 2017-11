بالفيديو.. بودبوز يُهين مدربه !

وفي أحد اللقطات تلاعب بودبوز بمدربه و مرّر الكرة بين قدمه في لقطة تم تداولها عبر مختلف مواقع التواصل الإجتماعي وحتى الصحف العالمية مثل “ماركا“.

وقد نشر حساب بيتيس هذه اللقطة عبر التويتر وعلّقوا عليها: “لا تتفاجؤوا اذا لم يشارك بودبوز في بقية الموسم، لا يتم فعل ذلك بالمدرب”.

Que no os extrañe si @Ryadbdz no juega más en toda la temporada 🎩👣💫 Eso no se le hace al míster 😱😡@QSetien@edersa10 pic.twitter.com/Q7MWzwAmqf

— Real Betis Balompié (@RealBetis) November 9, 2017