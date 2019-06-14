بالفيديو.. “بوراس”:”نحن محظوظون بتواجد حارس محترف مثل مبولحي”

أكد مدرب حراس المنتخب الوطني الجزائري “عزيز بوراس” أن الخضر محظوظون بتواجد حارس محترف مثل رايس وهاب مبولحي.

وقال “بوراس” في تصريح خص به الموقع الرسمي للفاف.

“نحن محظوظون جدا بتواجد حارس محترف مثل رايس وهاب مبولحي في المنتخب الوطني حيث ورغم إصابته إلا أنه لم يتوقف”.

“مبولحي واصل العمل وهذا ماجعلنا لانضيع الكثير من الوقت بل بالعكس خطونا مرحلة كبيرة من التحضيرات خاصة بعد حجم العمل الكبير الذي قمنا به في فرنسا”.

“كان من المهم أن يُشارك مبولحي في مباراة رسمية أو ودية لأنه إبتعد عن المنافسة لمدة طويلة بسبب الإصابة وهذا الأمر لا يُساعد الحراس”.