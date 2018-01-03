بالفيديو.. بورتو يحتفل بأسطورته “ماجر” بهذه المُناسبة

تذكر نادي “بورتو” البرتغالي نجمه الجزائري السابق ومُدرب المُنتخب الوطني الحالي “رابح ماجر” بمناسبة اللقاء الذي سيجمع فريق براهيمي بفييرينسي.

سهرة الأربعاء في الأسبوع 16 من الدوري البرتغالي الممتاز بملعب “مارسولاين دي كاسترو” الذي سجل فيه “ماجر” ثلاثية سنة 1989.

ونشر نادي “بورتو” أمسية اليوم عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” مُلخص للقاء زملاء “ماجر” أنذاك ضد “فييرينسي”.

موسم 1989/1990، والذي إنتهى بتفوق “بورتو” برباعية مُقابل هدفا وحيد سجل منها صاحبُ العقب الذهبي ثُلاثية كاملة.

وأرفق النادي البرتغالي الفيديو بعبارة:”ماجر هو الوجه الأبرز للقاء بورتو وفييرينسي عام 1989 بتوقيعه ثلاثية كاملة.. في رأيكم أيهما الأفضل؟”.