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بالفيديو.. بورتو يسحق تشافيس في غياب براهيمي

الرياضة
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بالفيديو.. بورتو يسحق تشافيس في غياب براهيمي
بقلم عبد النور حواز

سحق فريق بورتو البرتغالي أمسية اليوم الأحد مُضيفه تشافيس برباعية دون رد في الأسبوع 22 من الدوري البرتغالي الممتاز.

وغاب النجم الدولي الجزائري ياسين براهيمي عن التشكيلة الأساسية لفريقه بورتو حيث فضل مُدربه كونسيساو إجلاسه في مقاعد البدلاء.

ولم يقم مُدرب الدراغاو  بإدخال لاعب الخضر في الشوط الثاني حيث فضل إقحام الثلاثي واريس، أوليفير توريس وريكاردو بيريرا كبدلاء.

وفسر البعض إبقاء الدولي الجزائري في كرسي الإحتياط لإراحته تحسبا للقاء ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا ضد ليفربول يوم الأربعاء.

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