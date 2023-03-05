بالفيديو.. بورنموث يسجل ثاني أسرع هدف في تاريخ البريمرليغ

شهدت المباراة التي جمعت نادي أرسنال، أمس السبت، بالضيف بورنموث، تسجيل هذا الأخير لثاني أرسع هدف في تاريخ البريمرليغ.

وتمكن لاعب بورنموث، فيليب بيلينغ، من افتتاح باب التسجيل لصالح ناديه في هذه المواجهة بعد مرور 9 ثواني، و11 جزء من الثانية، عن انطلاق المباراة.

ونجح اللاعب بيلينغ، من تسجيل اسمه في تاريخ البريمرليغ، باعتبار هدفه هذا، ثاني أسرع هدف في تاريخ الدوري الانجليزي الممتاز.

ورغم تمكن بورنموث من افتتاح باب التسجيل مبكرا، إلا أن الفوز عاد لأرسنال في هذا اللقاء بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين.