بالفيديو.. بوزوق يساهم بتمريرة حاسمة في فوز الرجاء أمام الوداد

ساهم الجزائري يسري بوزوق، في فوز ناديه الرجاء البيضاوي، بالدرابي الكبير الذي جمعهم بالغريم الوداد البيضاوي.

وشارك بوزوق أساسياً ضمن تشكيلة ناديه الرجاء البيضاوي، في مواجهة نادي الوداد، الذي ينشط فيه الجزائري الآخر زكرياء دراوي.

وتألق بوروق، في الدقيقة الـ65، من عمر المباراة، أين منح تمريرة حاسمة، عمّق من خلالها ناديه الرجاء الفارق لهدف دون رد.

وبهذا رفع يسري بوزوق، رصيده في هذا الموسم مع ناديه الرجاء البيضاوي، إلى 7 أهداف، و 4 تمريرات حاسمة.