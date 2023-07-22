بالفيديو.. بوشار يودع رفقائه في بلوزداد بالدموع وبكلمات مؤثرة

ودع مدافع شباب بلوزداد سفيان بوشار رفقائه في الفريق، اليوم السبت، خلال الاجتماع معهم في إقامتهم بمدينة “أبها” السعودية.

وترك سفيان بوشار كلمات ستبقى عالقة في أذهان رفقائه المقبلين على تحديات خاصة، حيث قال “6 سنوات في الفريق ليست سهلة، أشكر الجميع، بما فيهم الأنصار وأتمنى التوفيق في قادم المواعيد، احب السياربي صراحة، الحمد لله قدمت ما علي طيلة المشوار”.

وأضاف بوشار “لا نخلد في هذه الدنيا ولا في أي فريق، لهذا أتمنى للجميع التوفيق والتوفيق في تجربتي الجديدة”.

يشار، إلى أن إبن مدينة سكيكدة وقع رسميا مع نادي العربي الكويتي، و سيغادر التربص خلال الساعات القليلة المقبلة.

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