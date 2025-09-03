بالفيديو.. بوصوف وفرحات يلتحقان بتدريبات “العميد”

التحق الوافدان الجديدان على تشكيلة مولودية الجزائر، اسحاق بوصوف وزين الدين فرحات بالتدريبات الجماعية للفريق.

ونشرت إدارة المولودية، عبر صفحتها على “فيسبوك” فيديو، للاستقبال الذي حظي به الثنائي من طرف رفقاء القائد أيوب عبد اللاوي، في الحصة التدريبية التي جرت أمس الثلاثاء.

وكان بوصوف وفرحات، قد التحقا بـ”العميد” في الأيام الأخيرة من فترة التحويلات الصيفية الماضية. بعد فسخ الأول عقده مع شباب بلوزداد. ونهاية عقد الثاني مع أونجي الفرنسي.

يشار إلى أن الرابطة أجلت لقاء المولودية في الجولة الـ 3 من البطولة المحترفة، التي كان مقررا أن يلعب السبت المقبل.

وهو التأجيل الذي سيسمح للثنائي الجديد بوصوف وفرحات، بالاندماج مع المجموعة. والعمل على كسب ثقة المدرب رولاني موكوينا، تحسبا للجولة الـ 4 التي ستقود الفريق لملاقاة المضيف أولمبيك أقبو.