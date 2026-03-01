بالفيديو.. بوعالية هداف ويقود الترجي لفوز جديد

بصم المهاجم الجزائري، كسيلة بوعلية، اليوم الأحد، على هدف جديد، بألوان ناديه الترجي التونسي، ضمن الدوري المحلي.

وشارك بوعالية، مع ناديه الترجي، في المباراة التي جمعتهم بمضيفهم فريق الأولمبي الباجي، لحساب الدوري التونسي.

وبرز المهاجم الجزائري، بقوة، في الدقيقة الـ66 من عمر المباراة، أين أبدع في إضافة الهدف الثاني للترجي، من خلال مخالفة مباشرة.

وانتهت هذه المباراة، بفوز كسيلة بوعلية، وناديه الترجي التونسي، بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد، على حساب مضيفهم فريق الأولمبي الباجي.