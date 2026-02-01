بالفيديو.. بوعالية يبصم على هدف عالمي في رابطة الأبطال

واصل الدولي الجزائري كسيلة بوعالية عروضه القوية مع الترجي التونسي، وقاد فريقه للعودة بتعادل ثمين من ميدان سيمبا التنزاني بنتيجة هدفين لمثلهما.

في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم لحساب الجولة الرابعة من دور المجموعات لرابطة أبطال إفريقيا.

ودخل بوعالية المباراة بديلاً في الدقيقة الـ46، حيث يترك بصمةً واضحة بتسجيل هدف التعادل في الدقيقة الـ79 عبر تسديدة قوية. مؤكداً جاهزيته الفنية وتأثيره الإيجابي على مردود فريقه، لينال تنقيط 7.8 من 10 حسب موقع “سوفاسكور”.

وشهدت المواجهة تألقاً لافتاً للاعب الجزائري الذي أسهم في خطف تعادل مثير خارج الديار، عزز به الترجي حظوظه في المنافسة على التأهل.

وبهذه النتيجة، رفع الترجي رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثاني لترتيب المجموعة الرابعة، خلف المتصدر، الملعب المالي بـ8 نقاط، متقدماً على بيترو أتلتيكو الأنغولي صاحب 4 نقاط، في حين بقي سيمبا في ذيل الترتيب بنقطتين.