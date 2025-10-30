بالفيديو.. بوعالية يسجل هدفا عالميا على طريقة الكبار

واصل الدولي الجزائري كسيلة بوعالية، تألقه في الدوري التونسي بعدما قاد فريقه الترجي الرياضي إلى فوز مستحق على النادي البنزرتي بنتيجة هدفين دون رد ضمن الجولة 11 من البطولة التونسية.

وسجل بوعالية، أحد أجمل أهداف الجولة بعد تسديدة قوية سكنت الشباك، مانحا فريقه الأفضلية في النتيجة، ومؤكدا جاهزيته الفنية العالية التي جعلته يفرض مكانته في تشكيلة الترجي الأساسية.

ورفع بوعالية، رصيده إلى ثلاثة أهداف هذا الموسم ليواصل تقديم عروض مميزة مع فريقه الذي رفع رصيده إلى 24 نقطة محتلا المركز الثالث بفارق نقطة واحدة فقط عن المتصدرين النادي الإفريقي والملعب التونسي.