بالفيديو.. بوعناني هداف رفقة نيس في مواجهة فيورنتينا

تألق الدولي الجزائري بدر الدين بوعناني، اليوم الأحد، رفقة ناديع نيس، في المواجهة التحضيرية التي جمعتهم بفيورنتينا.

وشارك بوعناني، أساسيا ضمن تشكيلة ناديه نيس، في هذه المباراة التي جمعتهم بفريق فيورنتينا، ضمن التحضيرات الصيفية.

كما تألق الدولي الجزائري في الدقيقة الـ86 من هذا اللقاء، أين تمكن من هز الشباك بهدف على طريقة الكبار، قلص من خلال الفارق لصالح نيس.

وانتهت هذه المباراة الودية التحضيرية، بفوز نادي فيورنتينا، بنتيجة هدفين لهدف، على حساب فريق نيس.