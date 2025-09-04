بالفيديو.. بوعناني هداف ويتألق في أول ظهور له مع شتوتغارد

تألق الدولي الجزائري بدر الدين بوعناني، أمس الأربعاء، في أول ظهور له مع ناديه الجديد شتوتغادر الألماني.

وشارك بوعناني، أساسيا ضمن التشكيلة الأساسية لناديه شتوتغارد، في المباراة التحضيرية، التي جمعتهم بنادي غروس أسباخ.

وبرز الدولي الجزائري بقوة في الدقيقة الـ16 من عمر هذه المباراة، بعد تمكنه من تسجيل أول أهدافه بألوان ناديه الجديد، مؤكدا بذلك جاهزيته التامة.

يذكر أن بدر الدين بوعناني، سجل انتقاله في الميركاتو الصيفي المنقضي، إلى نادي شتوتغادر الألماني، قادما من نادي نيس الفرنسي.