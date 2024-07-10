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الرياضة

بالفيديو.. بوعناني وبراهيمي يتألقان في ودية نيس أمام نادي لوزان

بقلم كريم تيغرمت
بالفيديو.. بوعناني وبراهيمي يتألقان في ودية نيس أمام نادي لوزان
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شارك الثلاثي الجزائري، هشام بوداوي، بدر الدين بوعناني، وبلال براهيمي، اليوم الأربعاء، في مباراة تحضيرية لناديهم نيس الفرنسي، في مواجهة فريق لوزان السويسري.

ودخل الثثلاثي الجزائري، أساسيين، ضمن تشكيلة ناديهم نيس، في هذه المبارة، التي تندرج ضمن التحضيرات الصيفية للفريق، تحسبا للموسم الجديد.

وتمكن بلال براهيمي، من البروز بقوة، خلال هذا اللقاء، من خلال تقديمه تمريرة الهدف الأول لنيس، قبل أن يمنح مواطنه بوعناني، هو الآخر تمريرة حاسمة أخرى، جاء على اثرها الهدف الثاني.

ويؤكد هذا الآداء من لاعبينا الجزائريين، عزمهم على فرض أنفسهم ضمن التشكيلة الأساسية لناديهم نيس، مع انطلاق الموسم الجديد.

رابط دائم : https://nhar.tv/iuu5a
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