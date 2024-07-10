بالفيديو.. بوعناني وبراهيمي يتألقان في ودية نيس أمام نادي لوزان

شارك الثلاثي الجزائري، هشام بوداوي، بدر الدين بوعناني، وبلال براهيمي، اليوم الأربعاء، في مباراة تحضيرية لناديهم نيس الفرنسي، في مواجهة فريق لوزان السويسري.

ودخل الثثلاثي الجزائري، أساسيين، ضمن تشكيلة ناديهم نيس، في هذه المبارة، التي تندرج ضمن التحضيرات الصيفية للفريق، تحسبا للموسم الجديد.

وتمكن بلال براهيمي، من البروز بقوة، خلال هذا اللقاء، من خلال تقديمه تمريرة الهدف الأول لنيس، قبل أن يمنح مواطنه بوعناني، هو الآخر تمريرة حاسمة أخرى، جاء على اثرها الهدف الثاني.

ويؤكد هذا الآداء من لاعبينا الجزائريين، عزمهم على فرض أنفسهم ضمن التشكيلة الأساسية لناديهم نيس، مع انطلاق الموسم الجديد.

Après un beau travail défensif et une contre-attaque menée d’une main de maître par l’#OGCNice, 𝑴𝒐𝒉𝒂𝒎𝒎𝒆𝒅-𝑨𝒍𝒊 𝑪𝒉𝒐 est à la conclusion du premier but de la prépa 🎯❤️🖤 https://t.co/Q3MyZllTjj pic.twitter.com/01rHBiRsNr — OGC Nice (@ogcnice) July 10, 2024