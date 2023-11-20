بالفيديو.. بوعناني يبرز تعلقه الكبير بالمنتخب الوطني

أظهر الدولي الجزائري بدر الدين بوعناني، لاعب نادي نيس الفرنسي، مجددا تعلقه الكبير بالمنتخب الوطني.

ورغم عدم تلقيه دعوة الناخب جمال بلماضي، للمشاركة في مواجهتي الصومال، وموزمبيق، إلا أن بوعناني، أبدى اهتمامه الكبير بهاذين اللقائين.

وظهر بوعناني، في مقطع فيديو تم تداوله عبر منصة “X”، وهو يتابع المباراة الأخيرة للخضر أمام منتخب موزمبيق عبر هاتفه الخاص.

وعقب فوز المنتخب الوطني، على حساب منتخب موزمبيق، أثنى بوعناني كثيرا على مردود مواطنه فارس شايبي.