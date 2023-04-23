بالفيديو.. بوعناني يبهر مع نيس رغم هزيمة كليرمون فوت
بقلم عزيز طالبي
تألق الدولي الجزائري بدر الدين بوعناني في مباراة فريقه نيس أمام الضيف كليرمون فوت اليوم الأحد رغم الخسارة بثنائية مقابل واحد.
وشارك بدر الدين بوعناني أساسيا في المباراة أين قدّم ما عليه وصنع صور جميلة عن مراوغاته القاتلة، كما شارك في الهدف الوحيد لفريقه بطريقته الخاصة الذي سجّله زميله غايتان لابورد. بعدما راوغ الجزائري أكثر من 4 لاعبين للفريق الخصم.
وكاد بوعناني في العديد من المرات أن يسجّل بطريقة رائعة لولا سوء الطالع.
إلى جانب ذلك، شارك الدولي الجزائري الثاني هشام بوداوي في المباراة أين قدم ما عليه.
بدر الدين بوعناني(شوط الأول) pic.twitter.com/jWzcJ2ffQz
— لبشماق (@lbsmq111600) April 23, 2023
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