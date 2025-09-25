بالفيديو.. بوعناني يفتتح عداده التهديفي في الدوري الأوروبي

سجل الدولي الجزائري بدر الدين بوعناني هدفه الأول في المنافسات الأوروبية خلال المباراة التي جمعت نادي شتوتغارت الألماني بسيلتا فيغو الإسباني ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات لمسابقة الدوري الأوروبي.

وجاء هدف بوعناني في الدقيقة الحادية والخمسين بعد مجهود فردي مميز أنهاه بطريقة جميلة مؤكدا من خلاله جاهزيته الفنية والبدنية وقدرته على التألق في المباريات الكبرى.

ومن المتوقع أن يواصل بوعناني ظهوره أساسيا في المباريات المقبلة بعد هذا الأداء اللافت الذي قد يكون نقطة تحول في مشواره مع شتوتغارت خاصة في ظل ثقة المدرب المتزايدة في إمكانياته.

بوعناني القادم من الدوري الفرنسي يفرض نفسه تدريجيا في تشكيلة الفريق الألماني ويواصل تأكيد مكانته كأحد أبرز المواهب الجزائرية الصاعدة في الملاعب الأوروبية.