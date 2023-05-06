بالفيديو.. بوعناني يقدم رابع تمريرة حاسمة رفقة نيس

بصم الدولي الجزائري بدر الدين بوعناني على تمريرة حاسمة جديدة في مشواره الكروي رفقة ناديه نيس الفرنسي.

و قدّم بدر الدين بوعناني رابع أسيست هذا الموسم في البطولة الفرنسية،إثر المباراة التي جرت أمام رين في قمة الجولة 34 من عمر الليغ 1.

وكانت العرضية جد رائعة من صاحب 18 عاما التي لم يترك للمهاجم لابورد سوى ان يضع ينهي الهجمة بطريقة سهلة.

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