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الرياضة

بالفيديو.. بوعناني يقدم رابع تمريرة حاسمة رفقة نيس

بقلم عزيز طالبي
بالفيديو.. بوعناني يقدم رابع تمريرة حاسمة رفقة نيس
بوعناني
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بصم الدولي الجزائري بدر الدين بوعناني على تمريرة حاسمة جديدة في مشواره الكروي رفقة ناديه نيس الفرنسي.

و قدّم بدر الدين بوعناني رابع أسيست هذا الموسم في البطولة الفرنسية،إثر المباراة التي جرت أمام رين في قمة الجولة 34 من عمر الليغ 1.

وكانت العرضية جد رائعة من صاحب 18 عاما التي لم يترك للمهاجم لابورد سوى ان يضع ينهي الهجمة بطريقة سهلة.

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