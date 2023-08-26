بالفيديو.. بوعناني يقوم بمبادرة انسانية اتجاه الأطفال المرضى

قام الدولي الجزائري بدر الدين بوعناني، لاعب نادي نيس الفرنسي، اليوم السبت، بمبادرة انسانية اتجاه الأطفال المرضى.

وكشفت إدارة نادي نيس، عن قيام بوعناني، وزميله ايفان غويساند، بزيارة مستشفى خاص بالأطفال المرضى.

كما قام الدولي الجزائري، وزميله في نادي نيس، بتوزيع الهدايا، وأخذ صور تذكارية، مدخلين بذلك البهجة على الأطفال المرضى.

وتأتي هذه الخرجة من بدر الدين بوعناني، قبل المباراة التي ستجمعه وناديه نيس، يوم غد الأحد، بالضيف ليون، ضمن الجولة الثالثة من الليغ1.