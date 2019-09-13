بالفيديو.. بوغرارة رسميا مدربا لشبيبة الساورة

الرياضة
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بالفيديو.. بوغرارة رسميا مدربا لشبيبة الساورة
بقلم مهدي بوشتة

أمضت إدارة نادي شبيبة الساورة عقدا مع المدرب لمين بوغرارة اليوم الجمعة، بمقر النادي الساوري بولاية بشار ، خلفا لمصطفى جاليت الذي حول لمهام أخرى.

وسيقود المدرب إبن 48 عاما التشكيلة الصحراوية إبتداءا من مساء اليوم، وهو نفس وصوله اليوم للمدينة.
هذا وقد اشرف بوغرارة سابقاً على فرق عديدة في صورة، إتحاد عنابة، دفاع تاجنانت، شبيبة سكيكدة، وشباب أهلي برج بوعريريج.

توقيع و تصريح المدرب بوغرارة

شاهد 📽📸مراسيم توقيع و تصريحات المدرب الجديد لشبيبة الساورة ليمين بوغرارة بالععدسة الرسمية للنادي #jss_tv الخاصة بـالصفحة الرسمية الموقع الرسمي لشبيبة الساورة.رابط الفيديو على قناتنا في اليوتيوب 📽https://youtu.be/pATp8HdJtyM

Publiée par ‎الموقع الرسمي لشبيبة الساورة‎ sur Vendredi 13 septembre 2019


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=699531

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