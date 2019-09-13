بالفيديو.. بوغرارة رسميا مدربا لشبيبة الساورة

أمضت إدارة نادي شبيبة الساورة عقدا مع المدرب لمين بوغرارة اليوم الجمعة، بمقر النادي الساوري بولاية بشار ، خلفا لمصطفى جاليت الذي حول لمهام أخرى.

وسيقود المدرب إبن 48 عاما التشكيلة الصحراوية إبتداءا من مساء اليوم، وهو نفس وصوله اليوم للمدينة.

هذا وقد اشرف بوغرارة سابقاً على فرق عديدة في صورة، إتحاد عنابة، دفاع تاجنانت، شبيبة سكيكدة، وشباب أهلي برج بوعريريج.