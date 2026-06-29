بالفيديو.. بوقادوم: “الأجواء بين الجزائريين والأمريكيين رائعة”

أثنى سفير الجزائر بأمريكا، صبري بوقادوم، على الأجواء التي تسود بين أنصار المنتخب الوطني، مع سكان، وسلطات مدينة لورانس الأمريكية.

وقال بوقادوم، في تصريح لموقع “le lien”: “عمدة مدينة لورانس، والشرطة المحلية، كانوا رائعيين مع أنصار الخضر”.

كما أضاف السفير الجزائري: “لاحظنا الشرطة المحلية، وهم يغنون، ويرقصون مع أنصار المنتخب الوطني، في صورة رائعة عن الجزائر”.

يذكر أن سفير الجزائر بأمريكا، صبري بوقادوم، أهدى عمدة مدينة لورانس، قميص المنتخب الوطني، قبل مباراة الجزائر، والنمسا، تعبيرا عن امتنانه لحفاوة الاستقبال، والمعاملة التي حظي بها أنصار المنتخب الوطني.