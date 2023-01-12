بالفيديو.. بوقرة:”أبي زرع بداخلي حب كرة القدم وفي صغري كنا نلعب معًا في الشارع”
بقلم حواز عبد النور
اعتبر الناخب الوطني للمُنتخب المحلي، مجيد بوقرة، والده أحد الأسباب الرئيسية وراء احترافه كرة القدم.
حيث قال، الماجيك، في حوار حصري مع التلفزيون الجزائري العمومي:”أبي زرع بداخلي حب كرة القدم وفي صغري كنا نلعب معًا في الشارع”.
كما أضاف:”كنت ألعب الكرة من أجل الاستمتاع فقط ولم أكن أعلم أنني سأُصبح لاعبا محترفا”.
قبل أن يختم:”مسيرتي الاحترافية الحقيقية انطلقت في سن الـ20 وتوقفت عن الدراسة بسبب ذلك”.
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