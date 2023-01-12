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الرياضة

بالفيديو.. بوقرة:”أبي زرع بداخلي حب كرة القدم وفي صغري كنا نلعب معًا في الشارع”

بقلم حواز عبد النور
بالفيديو.. بوقرة:”أبي زرع بداخلي حب كرة القدم وفي صغري كنا نلعب معًا في الشارع”
صورة مركبة
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اعتبر الناخب الوطني للمُنتخب المحلي، مجيد بوقرة، والده أحد الأسباب الرئيسية وراء احترافه كرة القدم.

حيث قال، الماجيك، في حوار حصري مع التلفزيون الجزائري العمومي:”أبي زرع بداخلي حب كرة القدم وفي صغري كنا نلعب معًا في الشارع”.

كما أضاف:”كنت ألعب الكرة من أجل الاستمتاع فقط ولم أكن أعلم أنني سأُصبح لاعبا محترفا”.

قبل أن يختم:”مسيرتي الاحترافية الحقيقية انطلقت في سن الـ20 وتوقفت عن الدراسة بسبب ذلك”.

رابط دائم : https://nhar.tv/KJyME
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