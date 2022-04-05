بالفيديو.. بوقرة:”إقصاء الكاميرون “كوشمار” وغاساما اتخذ قرارات غريبة”

اعتبر الناخب الوطني للاعبين المحليين، عبد المجيد بوقرة، أن إقصاء الكاميرون شكل “كوشمار” للشعب الجزائري.

بوقرة قال في حوار مع الموقع الرسمي للاتحاد الجزائري لكرة القدم نُشر الثلاثاء.

“كان الاقصاء من الكان ضربة قوية للجميع، للأنصار وللطاقم الفني وللاتحادية الجزائرية لكرة القدم”.

كما أضاف:”لحد الساعة لم نُصدق الإقصاء، ننهض كل يوم ونحن نفكر على أن ما حدث عبارة عن كوشمار”.

قبل أن يختم:”الأمور حدثت خلال 10 ثواني فقط، لأسباب عديدة من بينها القرارات التحكيمية الغريبة لغاساما”.

“لكن في النهاية هذه هي كرة القدم ويجب رفع رؤوسنا مُجددا”.