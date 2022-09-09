بالفيديو.. بوقرة:”الأماكن غالية في المنتخب المحلي”
بقلم عبد النور حواز
أكد الناخب الوطني للمنتخب المحلي، عبد المجيد بوقرة، أن الأماكن ستكون غالية قبل “الشان” المُقررة بالجزائر.
حيث قال “الماجيك” عقب حضوره مواجهة مولودية الجزائر أمام أمل الأربعاء اليوم الجمعة:”نحن بصدد مواصلة عملية معاينة اللاعبين، حيث شاهدنا كل المباريات منذ بداية البطولة هذا الموسم”.
كما أضاف:”هناك بعض اللاعبين الذي نعرفهم كما أننا نعاين في نفس الوقت بعض اللاعبين الجدد تحسبا لضمهم للمنتخب المحلي”.
قبل أن يختم:”الأماكن ستكون غالية في القائمة المقبلة الخاصة بالتربص الذي سينطلق يوم 19 سبتمبر”.
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