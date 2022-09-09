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الرياضة

بالفيديو.. بوقرة:”الأماكن غالية في المنتخب المحلي”

بقلم عبد النور حواز
بالفيديو.. بوقرة:”الأماكن غالية في المنتخب المحلي”
بوقرة
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أكد الناخب الوطني للمنتخب المحلي، عبد المجيد بوقرة، أن الأماكن ستكون غالية قبل “الشان” المُقررة بالجزائر.

حيث قال “الماجيك” عقب حضوره مواجهة مولودية الجزائر أمام أمل الأربعاء اليوم الجمعة:”نحن بصدد مواصلة عملية معاينة اللاعبين، حيث شاهدنا كل المباريات منذ بداية البطولة هذا الموسم”.

كما أضاف:”هناك بعض اللاعبين الذي نعرفهم كما أننا نعاين في نفس الوقت بعض اللاعبين الجدد تحسبا لضمهم للمنتخب المحلي”.

قبل أن يختم:”الأماكن ستكون غالية في القائمة المقبلة الخاصة بالتربص الذي سينطلق يوم 19 سبتمبر”.

رابط دائم : https://nhar.tv/SyGBy
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